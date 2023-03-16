Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Chelseali futbolcu Reece James'ten depremzedeler için destek çağrısı

Chelsea’nin başarılı futbolcusu Reece James, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi

Giriş: 16.03.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Chelseali futbolcu Reece James'ten depremzedeler için destek çağrısı
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Chelsea’nin 23 yaşındaki savunmacısı Reece James’ten geldi.

James, TFF’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Türkiye’deki herkese Premier Lig’den ve Chelsa’den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem birçok şehri yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manchester City'nin yıldızı Haaland, rekorlar kırmaya devam ediyor
Manchester City'nin yıldızı Haaland, rekorlar kırmaya devam ediyor
Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
Ortalığı birbirine katan sürücü hakkında flaş iddia!
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları!
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları!
Kız Kulesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kız Kulesi'nde çalışmalar devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.