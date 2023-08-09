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        Haberler Futbol İngiltere Chelsea'ye Abramovich soruşturması! İncelemeye alındı - Futbol Haberleri

        Chelsea'ye Abramovich soruşturması! İncelemeye alındı

        Premier Lig Yönetimi, Chelsea'nin Abramovich'in sahibi olduğu dönemlerdeki harcamalarını incelemeye aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 13:28
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        • 1

          Premier Lig Chelsea, 2021-2022 sezonuna kadar yaptığı tüm transfer ve oyuncu ödemeleri hakkında Premier Lig yönetiminin belirlediği bir heyet tarafından incelemeye alındı. Sky Sports'un haberine göre; inceleme sonucunda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanırsa Chelsea'ye puan silme, 2-4 dönem transfer cezası ve Avrupa kupalarından men gibi cezalar verilebileceği belirtildi.

        • 2

          Bir başka iddiaya göre ise Chelsea, herhangi bir transfer yasağına karşı kadrosuna birçok isim ekleyerek bu duruma hazırlık yapıyor. Bu transferler oldukça yüksek maliyetler ile kadroya dahil ediliyor.

          Bu arada son 6 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Chelsea'nin her transfer döneminde yüksek bedelli takviyeler yapması dikkat çekiyor. Maviler'in şampiyon kadrosu ise tamamen dağıldı. Son olarak Cesar Azpilicueta ile yolları ayıran Londra ekibinde 6 yıl önceki şampiyon kadrodan hiçbir oyuncu kalmadı.

        • 3

          Chelsea'nin 2022-2023 sezonu bilançosu da çok parlak değil. 23 gelen ve 23 giden oyuncu listeye yazıldı. Bu 23 futbolcu için 611.49 milyon euro bonservis bedeli harcayan Maviler, yollarını ayırdığı 23 oyuncudan sadece 67.83 milyon euro gelir elde etti. Bilançoya baktığımızda -543.66 milyon euro ile kulüp ciddi bir yara aldı.

        • 4

          Geçtiğimiz sezon küme düşme hattına da oldukça yaklaşan Chelsea, taraftarına onca transfere rağmen oldukça başarısız bir sezon izletti.

        • 5

          Premier Lig Mali Heyetinin incelemesi sonrası Chelsea'yi nasıl bir geleceğin beklediği merak konusu..

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