Chelsea'ye Abramovich soruşturması! İncelemeye alındı

Bir başka iddiaya göre ise Chelsea, herhangi bir transfer yasağına karşı kadrosuna birçok isim ekleyerek bu duruma hazırlık yapıyor. Bu transferler oldukça yüksek maliyetler ile kadroya dahil ediliyor.

Bu arada son 6 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Chelsea'nin her transfer döneminde yüksek bedelli takviyeler yapması dikkat çekiyor. Maviler'in şampiyon kadrosu ise tamamen dağıldı. Son olarak Cesar Azpilicueta ile yolları ayıran Londra ekibinde 6 yıl önceki şampiyon kadrodan hiçbir oyuncu kalmadı.