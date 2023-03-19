Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Chelsea - Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Everton'ı konuk ederken, son dakikalarda yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Giriş: 19.03.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea - Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU)
AA

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Joao Felix ve 76. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Mücadele, Everton adına Abdoulaye Doucoure'nin 69 ve Ellis Simms'in 89. dakikada attığı gollerle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 10. sıradaki Chelsea 38, 15. basamaktaki Everton ise 26 puana ulaştı.

Günün diğer maçlarında Southampton ile Tottenham 3-3 ve Brentford ile Leicester City 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'nın Bournemouth'u 3-0 yendiği haftada, Leeds United ise Wolverhampton'ı 4-2'lik skorla geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Vergi yasalaştı! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da!
Vergi yasalaştı! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da!
Bakan Bilgin'den EYT staj sigortası açıklaması!
Bakan Bilgin'den EYT staj sigortası açıklaması!
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Şiddeti 9 olabilir!
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Şiddeti 9 olabilir!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.