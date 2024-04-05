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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 4 - Manchester United: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 4 - Manchester United: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United arasında geçen heyecan dolu karşılaşmayı 90+10 ve 90+11'de bulduğu gollerle Chelsea 4-3 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:07
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        7 gollü çılgın maçta kazanan Chelsea!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasında sonucu merakla beklenen Chelsea ile Manchester United arasındaki karşılaşma Chelsea'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka gol düellosuna ve muhteşem geri dönüşlere sahne oldu.

        Chelsea, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve 4'te Conor Gallagher ile 19'da Cole Palmer'in penaltıdan attığı gollerle 20 dakika dolmadan 2-0 öne geçti.

        Manchester United, şoktan çabuk uyandı. Erik ten Hag'ın ekibinde Alejando Garnacho, 34'te attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Manchester United, 39'da Bruno Fernandes'in attığı golle devreye 2-2 ile gitti.

        Manchester United, 67'te Alejando Garnacho'nun attığı golle 2-0'dan geri dönerek 3-2 öne geçti. Pes etmeyen Chelsea, Cole Palmer'in 90+10'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken, bir dakika sonra ise yine Palmer'in golüyle öne geçti ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

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