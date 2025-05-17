Chelsea: 1 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Dev maçı Maviler 1-0 kazandı ve son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele Maviler'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Ayrıca konuk takımın 16. dakikada Harry Maguire ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Chelsea 66 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar ise 39 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Chelsea deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaşacak. Man. United ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.