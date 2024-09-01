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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, evinde Crystal Palace'la 1-1 berabere kaldı. Nicolas Jackson'un golüyle öne geçse de skoru koruyamayan Chelsea, haftayı 4 puanla kapattı. Eberechi Eze'yle eşitliği sağlayan Crystal Palace ise bu sezon ilk puanını aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:39
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        Chelsea evinde kayıp!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Chelsea, 25. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Jackson, gol sevincinde Yusuf Dikeç pozu verdi. Crystal Palace eşitliği getiren golü 53. dakikada Eberechi Eze attı.

        Chelsea'de Manchester United'dan transfer edilen Jadon Sancho, karşılaşma öncesi taraftarları selamladı ve maçı tribünden takip etti.

        Bu sonucun ardından Chelsea, 4 puana yükseldi. Crystal Palace ise bu sezonki ilk puanını aldı.

        Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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