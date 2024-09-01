Chelsea: 1 - Crystal Palace: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, evinde Crystal Palace'la 1-1 berabere kaldı. Nicolas Jackson'un golüyle öne geçse de skoru koruyamayan Chelsea, haftayı 4 puanla kapattı. Eberechi Eze'yle eşitliği sağlayan Crystal Palace ise bu sezon ilk puanını aldı.
İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Chelsea, 25. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Jackson, gol sevincinde Yusuf Dikeç pozu verdi. Crystal Palace eşitliği getiren golü 53. dakikada Eberechi Eze attı.
Chelsea'de Manchester United'dan transfer edilen Jadon Sancho, karşılaşma öncesi taraftarları selamladı ve maçı tribünden takip etti.
Bu sonucun ardından Chelsea, 4 puana yükseldi. Crystal Palace ise bu sezonki ilk puanını aldı.
Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.