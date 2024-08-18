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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında oynanan dev maçta Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Erling Haaland ile Mateo Kovacic'in golleriyle galip gelen Manchester City, sezona üç puanla başladı. Chelsea ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:30
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        Dev maçta zafer Manchester City'nin!
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        İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bradge'da oynanan dev maçın galibi 2-0'lık skorla Manchester City oldu.

        Manchester City'de ilk gol 18. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Manchester City ile 100. resmi maçına çıkan Norveçli yıldız, kendisi için bu özel maçta fileleri havalandırmayı başardı. Pep Guardiola'nın ekibinde ikinci golü 84. dakikada Mateo Kovacic attı. Kovacic, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi.

        Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile sezona başlayan Chelsea, ilk maçta istediğini bulamadı.

        Bu sonucun ardından Manchester City, yeni sezonu 3 puanla açtı. Chelsea, sahasında oynadığı ilk lig maçında puan alamadı.

        Manchester City, ligde gelecek hafta sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Chelsea, ligin ikinci haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek.

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