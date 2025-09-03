Habertürk
        Chatgpt çöktü mü 3 Eylül 2025: OpenAI GPT-5 neden çalışmıyor, ne oldu, düzeldi mi, açıklama yapıldı mı?

        Chatgpt çöktü mü 3 Eylül 2025: OpenAI GPT-5 neden çalışmıyor, ne oldu?

        Dünya çapında kullanılan yapay zekâ uygulaması Chatgpt'de genel bir sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, GPT-5'den yanıt alamadığını belirtiyor. Peki, konu hakkında OpenAI'den bir açıklama geldi mi? İşte, detaylar...

        Giriş: 03.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:28
        • 1

          Küresel çapta yaygın olarak kullanılan yapay zekâ uygulaması ChatGPT'de erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, GPT-5 modelinden yanıt alamadıklarını ifade ediyor. Peki, OpenAI bu konuda bir açıklama yaptı mı, son durum nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

          Chatgpt'ye 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sordukları sorulara yanıt alamayarak, boş ekran ile karşılaşıyor.

        • 3

          AÇIKLAMA YAPILDI MI?

          Konu hakkında henüz OpenAI'den bir açıklama gelmedi.

