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Charlotte Gainsbourg: Annemi örnek alacağım için mutluyum - Magazin haberleri

Charlotte Gainsbourg: Annemi örnek alacağım için mutluyum

Oyuncu ve şarkıcı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi Jane Birkin gibi olmasını istediğini dile getirdi. Gainsbourg, "Onun bu çabası güzel ve çok anlamlı" dedi

04.10.2021 - 13:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti.

    Bir dönemin efsane aşıkları olan Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un birlikteliğinden dünyaya gelen Charlotte, 50 yaşına gelmekten hoşlanmadığını ama annesinin "50 yaşına gelmek güzel bir şey" diyerek, kendisine güven verdiğini anlattı.

  • "ANNEMİ ÖRNEK ALACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

    Sunday Times'a röportaj veren Charlotte Gainsbourg, aslında yüz dolgunlaştırmaya yarayan enjeksiyonlara tamamen karşı olmadığını söyleyedi. Gainsbourg, yine de bu konuda 74 yaşındaki annesi Jane Birkin gibi çekimser kalmayı umduğunu ifade etti.

    Charlotte Gainsbourg, "Annemi örnek alacağım için mutluyum. Yaşına sadık biri. Onun yaşını kabullenme ile ilgili yaklaşımı güzel ve çok anlamlı." dedi.

  • O KLİP DÖNÜM NOKTASI OLDU

    Charlotte Gainsbourg, ünlüler dünyasının ikonik aşıklarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un kızı. Birkin kendi güzelliğini keşfetmesinin Serge Gainsbourg ile ilişkisi sırasında olduğunu anlatmıştı.

    Jane Birkin'in anlattığına göre 28 yaşındayken Gainsbourg'un 'Je t'aime moi non plus' şarkısının klibinde oynaması onun için bu anlamda bir dönüm noktası olmuştu.

    Gainsbourg'un isteğiyle kamera karşısına makyajsız olarak geçen Jane Birkin, ancak ondan sonra kendisi gibi hissetmeye başladığını itiraf etmişti.

  • AŞK 12 YILDA BİTTİ

    Charlotte Gainsbourg'un annesi Jane Birkin ile bir dönemin müzik dünyasına unutulmaz şarkılarıyla damgasını vuran babası Serge Gainsbourg, "Slogan" adlı filmin setinde tanışıp, birbirlerine aşık olmuştu. 1971 yılında Charlotte, dünyaya gelmişti. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı.

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