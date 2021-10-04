"ANNEMİ ÖRNEK ALACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sunday Times'a röportaj veren Charlotte Gainsbourg, aslında yüz dolgunlaştırmaya yarayan enjeksiyonlara tamamen karşı olmadığını söyleyedi. Gainsbourg, yine de bu konuda 74 yaşındaki annesi Jane Birkin gibi çekimser kalmayı umduğunu ifade etti.

Charlotte Gainsbourg, "Annemi örnek alacağım için mutluyum. Yaşına sadık biri. Onun yaşını kabullenme ile ilgili yaklaşımı güzel ve çok anlamlı." dedi.