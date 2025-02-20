Charlotte deplasmanda Lakers'ı devirdi

NBA'de 2025 All-Star etkinliklerinin ardından normal sezon heyecanı kaldığı yerden devam etti. Günün tek maçında Charlotte Hornets konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 100-97'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 14. galibiyetini alan Charlotte'ta Miles Bridges 29 sayı, 6 ribaund, LaMelo Ball da 27 sayı, 6 asistle mücadele etti. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Lakers'ta ise LeBron James 26 sayı, 11 asist, Rui Hachimura 17 sayı, 8 ribaund ve Luka Doncic de 14 sayı, 11 ribuand ile oynadı.

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