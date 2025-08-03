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        Haberler Dünyadan Charlize Theron ve Channing Tatum aynı filmde buluşuyor

        Charlize Theron ve Channing Tatum aynı filmde buluşuyor

        Charlize Theron ve Channing Tatum, 'Dance Parents' adlı yeni aile komedisinde başrolleri paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 14:27 Güncelleme: 03.08.2025 - 14:30
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        Aynı filmde buluşuyorlar
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        Charlize Theron ve Channing Tatum yeni bir film için buluşuyor. 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Theron ve 45 yaşındaki ünlü yıldız Tatum, 'Dance Parents' adlı yeni aile komedisinde başrolleri paylaşacak.

        Theron ve Tatum, projede rol almanın yanı sıra filmin yapımcılığını da üstlenecek.

        Filmin konusu gizli tutulurken, Jonathan Levine'in yönetmenlik ve yapımcılık görevini üstleneceği, senaryoyu ise Meghan Malloy'un yazacağı açıklandı.

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        #Channing Tatum
        #charlize theron
        #film

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