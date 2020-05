George Miller, yeni 'Mad Max' filminin hazırlık aşamasında olduğunu fakat bu yeni yapımda Charlize Theron'ın rolüne geri dönemeyeceğini açıkladı

2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road' bir aksiyon klasiğine dönüştüğünden beri sinemaseverler tarafından en talep gören fikir, 'Fury Road'da Charlize Theron'ın hayat verdiği 'Furiosa' karakterinin geçmişine odaklanan bir film. Mad Max serisine imza atan usta sinemacı George Miller da yıllar içerisinde bu fikre gerçeğe dönüşeceğine dair açıklamalarda bulunsa da bu konuda bir türlü somut adımlar atılamamıştı. New York Times'ın 'Mad Max: Fury Road' ile ilgili sözlü tarih dosyası için konuştuğu George Miller, bir kez daha 'Furiosa' filmiyle ilgili beyanda bulundu. Fakat bu kez müjdeli havadis, yanında kötü bir haberi de getirdi.

Idris Elba ve Tilda Swinton'ın başrolünde yer alacağı, salgın sebebiyle çekimlerine başlanamayan 'Three Thousand Years of Longing'i tamamladıktan sonra 'Fury Road'un da senaristlerinden Nick Lathouris ile birlikte kaleme aldıkları Furiosa'nın orijin hikâyesini çekmek istediğini belirten Miller, karakterin yirmili yaşlarını anlatacaklarından dolayı 'Furiosa'yı Charlize Theron'ın canlandıramayacağını belirtti. Her ne kadar 'The Irishman'de üstün bir çabayla belli sonuçlar alınsa da görsel efektle gençleştirme teknolojisinin henüz çözülememiş bir diyar olduğunu söyleyen George Miller, rolü devralması için yirmili yaşlarında bir aktris seçmelerinin daha uygun olacağından söz etti.