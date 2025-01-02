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        Haberler Dünyadan Charlize Theron ailesiyle Meksika tatilinde - magazin haberleri

        Charlize Theron ailesiyle Meksika tatilinde

        Charlize Theron, yeni yıla kızları ve annesiyle Meksika sahillerinde girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:33
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          Charlize Theron, Meksika'nın Los Cabos kentindeki aile tatilinde görüntülendi. 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, yeni yılı kutlamak için çıktığı tatilde annesi Gerda ve kızı August ile plajda fotoğraflandı.

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          Mayosuyla ve makyajsız bir halde görüntülenen ünlü oyuncu, 9 yaşındaki kızı August ile birlikte görüntülense de tatilde 12 yaşındaki kızı Jackson'ın da yanında olduğu öğrenildi.

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          Theron, Jackson'ı 2012'de, August'u 2015'te evlat edinmişti.

          Ünlü oyuncu Jackson'ı evlat edindikten sonra erkek çocuk olduğu halde onu kız gibi giydirdiği için eleştirilmişti, ancak Theron, onun 'trans birey' olduğunu açıklamıştı.

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          Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.

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          Ünlü oyuncu, çocuklarının gelecekte ten renkleri yüzünden ayrımcılığa uğramasından endişe ettiğini dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse bu ülkede (ABD) çok iyi teklifler alsam dahi taşınmayı asla düşünmeyeceğim noktalar var. Hâlâ ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” ifadesini kullanmıştı.

          Evlat edinmiş olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Theron, "Anne olmak bana bakış açımı değiştirmeyi öğretti. Ailesi olmayan çok fazla çocuk olduğunun uzun yıllardır farkındaydım. Bence evlat edinmek benim hayatımın bir parçası olmalıydı, oldu da" demişti.

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