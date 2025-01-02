Charlize Theron ailesiyle Meksika tatilinde

Ünlü oyuncu, çocuklarının gelecekte ten renkleri yüzünden ayrımcılığa uğramasından endişe ettiğini dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse bu ülkede (ABD) çok iyi teklifler alsam dahi taşınmayı asla düşünmeyeceğim noktalar var. Hâlâ ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” ifadesini kullanmıştı.

Evlat edinmiş olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Theron, "Anne olmak bana bakış açımı değiştirmeyi öğretti. Ailesi olmayan çok fazla çocuk olduğunun uzun yıllardır farkındaydım. Bence evlat edinmek benim hayatımın bir parçası olmalıydı, oldu da" demişti.