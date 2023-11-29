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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti

        Amerikalı iş insanı, Berkshire Hathaway'ın başkan yardımcısı, dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın sağ kolu Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti

        anasibli@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:26
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        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
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        Yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in başkan yardımcılığı görevini yürüten Charlie Munger, hayatını kaybetti. Munger, Warren Buffett'ın sağ kolu olarak tanınıyordu. Forbes'a göre dünyanın en zengin 1182. kişisi olan ve toplam serveti 2,6 milyar dolar olan milyarder 99 yaşında hayata veda etti.

        Berkshire'ın CEO'su Warren Buffet yaptığı açıklamada "Berkshire Hathaway, Charlie'nin ilhamı, bilgeliği ve katılımı olmadan bugünkü mevcut durumuna gelemezdi" ifadelerini kullandı.

        Charlie Munger, 355 milyar dolarlık değerindeki Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı olarak 1978'den beri görev yapıyordu.

        CHARLIE MUNGER KİMDİR?

        1924 yılında Omaha'da doğan Munger, gençliğinde Warren Buffett'ın dedesine ait bir bakkal olan Buffett & Son'da çalıştı. Dünya Savaşı sırasında matematik okumak için Michigan Üniversitesi'nde okudu ancak 1943'te 19. doğum gününden birkaç gün sonra ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'nde görev yapmak için okulu bıraktı ve burada meteoroloji uzmanı olarak eğitildi.

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        WARREN BUFFETT VE BERKSHİRE HATHAWAY

        Munger ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya taşındı ve burada Wright & Garrett (daha sonra Musick, Peeler & Garrett) hukuk firmasına katıldı. İlk yıllarda bir emlak avukatı olarak, Kaliforniya'nın ünlü hukuk firması Munger, Tolles & Olson'u kurdu. Daha sonra yatırımları yönetmeye odaklanmak için avukatlık mesleğini bıraktı ve gayrimenkul geliştirme konusunda Otis Booth ile ortaklık kurdu.

        Munger daha çok Buffett ile olan ilişkisiyle tanınsa da, 1962'den 1975'e kadar kendi yatırım ortaklığını yönetti. Buffett'e göre Munger'in yatırım ortaklığı, 1962-75 döneminde Dow'un yıllık yüzde 5,0'lık değer kazanma oranına kıyasla yüzde 19,8'lik yıllık bileşik getiri elde etmişti.

        Munger'in Buffett ailesiyle ilk tanışması, Warren'ın dedesi Ernest Buffett tarafından işletilen Omaha bakkalı Buffett & Son'da cumartesi günleri çalışması sayesinde oldu. Charlie Morgan'ın, Buffett ile tanışması 1959 yılında Omaha'ya yaptığı bir ziyaret sırasında gerçekleşmişti. Yönetimleri altındaki Berkshire, 1965'ten 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 20,1 kazanç elde etti. Bu ortalamada S&P 500 Endeksi'nin neredeyse iki katı...

        Berkshire Hathaway'e yatırımları 1962 yılında, şirket Massachusetts'teki tekstil fabrikalarında takım elbise üretirken başladı. Buffett 1965 yılında şirketin hisselerini alarak kontrolün sahibi oldu. Fabrikalar kapansa da Berkshire, Buffett'ın büyüyen şirketler topluluğu için kurumsal bir araç olarak kaldı. Önemli bir ortaklıkları; bakkallar ve diğer perakendecilere sunulan popüler ödeme sistemi olan Blue Chip Stamps adlı bir şirketti. Buffett ve Munger bu sermayeyi kullanarak See's Candies, Buffalo Evening News ve Munger'in yöneteceği Wesco Financial şirketlerinin kontrol hisselerini satın aldılar.

        CHARLIE MUNGER'IN YATIRIM FELSEFESİ

        Munger, başarılı yatırım stratejileriyle hatırlanacak. İşte Munger'in bazı temel yatırım felsefeleri:

        Charlie Munger'in yatırım yaklaşımı, iyi fırsatların az ve seyrek olduğu varsayımına dayanır. Kendisin söylediği gibi "Hayat size sınırsız fırsatlar sunmaz". Dolayısıyla Munger'in felsefesi bulabildiği kadar çok iyi fikir bulmakla ilgili değildir. Öncelikle kötü ve vasat fikirleri ortadan kaldırmaya çalışır. Munger, tersten düşünme tercihini, "Bizim gibi insanların çok zeki olmaya çalışmak yerine, sürekli olarak aptal olmamaya çalışarak ne kadar uzun vadeli avantaj elde ettikleri dikkat çekicidir" sözleriyle açıkça ortaya koydu. Munger, iyi fırsatların nadir olduğuna inanıyordu ve nihayet fırsatları gördüğünde kararlılıkla değerlendiriyordu.

        Munger, yatırımları çeşitlendirme konusundaki yaygın görüşleri paylaşmıyor. Munger, al ve tut yatırım stratejisi uyguluyor. İyi bir fikir bulduğunda, o hisseyi elinde tutmaya devam ediyor ve bileşiğin onun için çalışmasına izin veriyor. Kendisinin de dediği gibi, "Büyük para alım ve satımda değil, beklemededir." Son olarak, Munger'in bir değer yatırımcısı olduğu biliniyor, fakat burada önemli bir ayrım yapılması gerekiyor; birçok değer yatırımcısı işin kalitesine bakmaksızın ucuz olanı ararken, Munger kalite için daha fazla ödemeye hazırdı.

        2014 yılında Berkshire Hathaway hissedarlarına yazdığı mektupta Buffett, Munger'in değer yatırımlarına bakış açısını değiştirdiğini belirtmiştir. Buffett, Munger'in şu sözlerini aktarıyor: "Adil işletmeleri harika fiyatlarla satın alma konusunda bildiklerinizi unutun; bunun yerine, harika işletmeleri adil fiyatlarla satın alın."

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