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        Haberler Dünyadan Channing Tatum: Telefon diyetine girdim - magazin haberleri

        Channing Tatum: Telefon diyetine girdim

        Ünlü oyuncu Channing Tatum, telefonsuz yapamaz hale geldiğini hissettiğinde telefon diyetine girdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:15
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        • 1

          Channing Tatum, 'telefon diyeti'ne girdiğini, çünkü zaman zaman kendini onsuz yapamaz halde hissettiğini açıkladı.

          Başrolde yer aldığı 'Gözlerini Kırp' (Blink Twice) filminin Londra'daki galasında konuşan ünlü oyuncu, "İnsanlara yanıt verme konusunda iyi değilim ama tam telefon diyetine giriyorum, çünkü telefonuma uzandığım anda bunu yapmak zorunlu oluyor" dedi.

        • 2

          "Orada oturduğumda ve kendimle ya da düşüncelerimle yalnız kalamayacağımı hissettiğimde, onsuz bir veya iki hafta izin aldığımdan emin oluyorum" diyen Tatum, "Bence bu çok önemli" diye ekledi.

        • 3

          44 yaşındaki Tatum, 35 yaşındaki meslektaşı Zoe Kravitz ile 2021'den beri birliktelik yaşıyor. Çift, geçen yıl nişanlandı.

        • 4

          Tatum'un başrol yıldızı olarak yer aldığı filmin senaristi ve yönetmeni, Zoe Kravitz.

        • 5

          Galada, nişanlısı Kravitz hakkında da konuşan Tatum, "O çok cesur bir insan, inanılmaz derecede zeki" şeklinde övgü dolu sözler sıraladı. Tatum, "Ondan çok etkileniyorum" diye ekledi.

        • 6

          Senarist ve yönetmen Kravitz de Tatum hakkında konuşurken, "O, filmde inanılmaz. İnsanların onun daha önce yaptığından farklı bir şey yaptığını görmeleri beni çok heyecanlandırıyor" ifadesini kullandı.

        • 7

          Kravitz ayrıca, "Birlikte yaratıcı olduğunuzda, partnerinizle çalışmanın harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Orada çok fazla güven olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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