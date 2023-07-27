CFR Cluj: 1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya ekibi CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşı karşıya geldi.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.
Karşılaşmada ilk gol 6. dakikada Cluj forması giyen Betancor'dan gelirken Adana Demirspor'un golünü ise 77. dakikada Stambouli attı.
Adana Demirspor ile CFR Cluj arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşeme günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21.00'de başlayacak.
Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.