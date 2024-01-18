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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Cezai ehliyeti yok!" Son dakika: Antalya'da annesini 13 bıçak darbesiyle öldüren saldırgan tahliye edildi!

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!

        Antalya'da, tartıştığı annesi 61 yaşındaki Zübeyde Tıraş'ı, 13 bıçak darbesiyle öldüren, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen 39 yaşındaki Yusuf Emre Tıraş, koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 08:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:50
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        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
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        Antalya'da olay, 8 Aralık 2022'de saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı.

        EKMEK BIÇAĞIYLA 13 KEZ BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Yusuf Emre Tıraş (39) ile alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş (61), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Emre Tıraş, annesine ekmek bıçağıyla saldırıp, 13 kez bıçakladı.

        KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

        Sesleri duyan komşuları, daireye gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan Yusuf Emre Tıraş'ın elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf Emre Tıraş, kaçmak isterken komşuları tarafından yakalandı, durum polise haber verildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri Yusuf Emre Tıraş'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıraş, tutuklandı.

        CEZAİ EHLİYETİ YOK

        Yusuf Emre Tıraş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın düzenlediği raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın, 'Kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı.

        Yusuf Emre Tıraş'ın, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, ayrıca cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedaviye alınması istendi.

        "TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

        Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Yusuf Emre Tıraş, babası ve sanık avukatı katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan Yusuf Emre Tıraş, "Hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Alkol de çok az kullandım. Kimseyle kavgam dahi olmadı. Mütalaaya katılıyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        TEDAVİ AMAÇLI TAHLİYE KARARI

        Mahkeme, sanık Yusuf Emre Tıraş'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve şizofreni teşhisi koyulduğunu belirterek, koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verdi.

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        #Antalya
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