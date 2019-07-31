Mahkeme başkanı azarladı: Senin IQ’un kaç?

31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre, olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesinde geçen yıl meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sevgili oldukları öğrenilen H.İ.G. ve İ.Y. arasında tartışma yaşandı. İ.Y., H.İ.G.’nin başka bir kişiyle nişanlanacağını öğrendi. Bunun üzere karakola giden İ.Y., H.İ.G.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan H.İ.G. suçlamaları kabul etmeyerek, İ.Y. ile sevgili olduklarını, kendi rızasıyla bir yakınlaşma kurduklarını söyledi. H.İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.İ.G. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamalarıyla dava açıldı.
CEZAEVİNE MEKTUP GÖNDERMİŞ
Açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada İ.Y., annesi G.Y. ve avukatları hazır bulundu. H.İ.G.’nin avukatı ise kapalı bir zarf içinde mahkeme heyetine bir mektup vererek mektubu gönderen kişinin İ.Y. olduğunu ifade etti. Mektubu 28 Haziran 2019 tarihinde kendi iradesiyle yazdığını ifade eden İ.Y., kimsenin kendisini zorlamadığını söyledi. Mektubun ekinde İ.Y.’ye ait fotoğrafı gören mahkeme başkanı İ.Y.’ye “Senin IQ’un kaç?” dedi.
“OLAYLARIN BURAYA VARACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”
İ.Y.’nin cezaevindeki H.İ.G’ye yazdığı mektupta, “Şaşkınlık içerisindeyim. Olayların bu noktaya varacağını hiç düşünmemiştim. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Sürekli aklımdasın. Bir kere bile olsa seni son kez görmek istiyorum” ifadeleri yer aldı. Şikayetinden vazgeçen İ.Y., cinsel istismara uğramadığını, H.İ.G.’nin bir başkasıyla nişanlanacağını öğrendiğinde sinirlenerek böyle bir işe kalkıştığını ifade etti.
SON 3 YILA AİT FOTOĞRAFLARI İNCELENECEK
Mahkeme savcısı verdiği mütalaada H.İ.G’nin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise İ.Y.’nin olay tarihindeki dış görünümünün kaç yaşında gösterdiğinin belirlenmesi için son 3 yıla ait yüzünü net gösteren 3 adet fotoğrafla adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve H.İ.G’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.
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