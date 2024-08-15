Cezaevinden izinli çıktı, yüzerek Yunan adasına kaçarken yakalandı
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp, yüzerek Yunan adasına kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı.
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Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan M.H.K.'yi aramak için çalışma başlattı.
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Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesine bağlı Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı.
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Gözaltına alınan M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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M.H.K., işlemlerinin ardından kaldığı cezaevine gönderildi.