Dün akşam, Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin Soner Gel olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.



SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

DHA'nın haberine göre Soner Gel, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.