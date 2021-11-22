Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ağabeyini öldüren 'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verilirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verildi.
Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı.
Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu sanık Yusuf Turhan duruşmada verdiği ifadede, "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra musallat oldu. Benden haraç istedi. Bana mektup yolladı; 'Senin ciğerini sökerim, köpeklere atarım' diyordu. Ağabeyim 'Bana ev vermezsen hayatı zindan ederim' diyordu. Ağabeyim benim kazandığım paraya göz dikiyordu. Şuan çok kötü durumdayım, çünkü ağabey katili olarak yargılanıyorum. İkisini de öldürmek istemedim. Beni öldürmek istiyorlardı, kendimi korumak için böyle bir eylem yaptım. Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.
Bir diğer tutuklu sanık Bedirhan Turhan ise savunmasında; "Amcam ve yengem ile aramda hiçbir husumet yok. Onları öldürmem için hiçbir sebep yok. Ben hep babamla amcamın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Duruşmada söz hakkı verilen talihsiz çiftin kızları Ayşe Tellioğlu ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, Bedirhan Turhan'a 2 kez müebbet hapis cezası verirken tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti.
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