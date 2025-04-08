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        Haberler Gündem Teyit Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden bir tutuklunun cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden bir tutuklunun cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin ceza infaz kurumunda saldırıya uğradığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "tutukluların beyanları alınmış, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan idari soruşturma sonucunda, olayın ciddi bir saldırı ya da tehdit oluşturmadığı belirlenmiş; tarafların doktor muayenesi neticesinde ise herhangi bir fiziksel yaralanma veya hayati tehlike taşıyan bir bulguya rastlanmamıştır" dendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:36
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        'Cezaevinde saldırıya uğradı' iddiasına açıklama
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        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin ceza infaz kurumunda saldırıya uğradığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "tutukluların beyanları alınmış, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan idari soruşturma sonucunda, olayın ciddi bir saldırı ya da tehdit oluşturmadığı belirlenmiş; tarafların doktor muayenesi neticesinde ise herhangi bir fiziksel yaralanma veya hayati tehlike taşıyan bir bulguya rastlanmamıştır" dendi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin ceza infaz kurumunda saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

        Oda ve koğuş yerleştirmeleri yapılırken tutuklulara isnat edilen suçun niteliği, güvenlik değerlendirmeleri ve tutukluların bireysel özellikleri dikkate alınmakta, farklı suç gruplarından kişilerin aynı ortamda bulunmamasına özel önem gösterilmektedir.

        Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yapılan incelemede, olayda adı geçen her iki tarafın da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan tutuklu oldukları ve aynı odada barındırıldıkları, odada farklı bir suçtan tutuklu ya da hükümlü başka bir kişinin bulunmadığı belirlenmiştir.

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        Konuya ilişkin olarak tutukluların beyanları alınmış, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan idari soruşturma sonucunda, olayın ciddi bir saldırı ya da tehdit oluşturmadığı belirlenmiş; tarafların doktor muayenesi neticesinde ise herhangi bir fiziksel yaralanma veya hayati tehlike taşıyan bir bulguya rastlanmamıştır.

        Yaşanan olay nedeniyle, güvenlik ve kurum düzeni dikkate alınarak, ilgili tutuklu tedbir amacıyla bulunduğu odadan alınarak farklı bir odaya nakledilmiştir.

        Ceza infaz kurumlarında, kurum içi düzeni bozabilecek her türlü davranışa karşı tavizsiz bir tutum izlenmekte, olaylara anlık ve yerinde müdahale edilmektedir. Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutukluların güvenliği azami hassasiyetle gözetilmektedir.

        Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan haber ve paylaşımlarda olay gerçek bağlamından koparılarak kasıtlı bir şekilde çarpıtılmıştır. Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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        #Adalet Bakanlığı
        #marmara cezaevi
        #haberler
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