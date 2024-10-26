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        Haberler Yaşam Ceylan üretim istasyonunun maskotu: Cumali

        Ceylan üretim istasyonunun maskotu: Cumali

        Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na yavruyken getirilen ve Cumali ismi verilen ceylan, çalışanların ve istasyona gelen ziyaretçilerin maskotu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:02
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          Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altında bulunan ceylanların sayısı her geçen gün artıyor.

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          Her yıl onlarca ceylanın doğaya bırakıldığı bölgedeki bir evde 2 yıl önce bulunarak koruma altına alınan ceylana Cumali ismi verildi.

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          Bakımını yapan personelin yanından ayrılmayan Cumali'ye merkezi ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor.

        • 4

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, 2 yıl önce bir evde yavru ceylan beslenildiği ihbarını değerlendiren ekiplerin ceylanı alıp Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'na getirdiğini anlattı.

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          DİĞER CEYLANLARDAN AYRI DOLAŞIYOR

          Yavru ceylanı özenle bakarak büyüttüklerini ifade eden Cezayiroğlu, şunları kaydetti:

        • 6

          "Arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren beslemeye başladılar. İsmini de Cumali koydular. Buradaki çalışan arkadaşlarımız bu ismi uygun görmüşler. O günden beri Cumali ismiyle seslenip duruyorlar. Alıştığı için insanlardan kaçmak yerine daha çok istasyonda çalışan arkadaşlarımızın yanına geliyor.

        • 7

          Diğer ceylanlarımıza baktığımız gibi yemini, arpasını, samanını veriyoruz. Telin etrafına daha yakın, diğer ceylanlardan ayrı dolaşıyor. İnsanlardan kaçmıyor. Köylerden gelen öğrencilerimiz tarafından da ilgiyle takip ediliyor, izleniyor. Cumali buranın maskotu oldu. Gelen ziyaretçilerimiz de ilgi gösteriyor."

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