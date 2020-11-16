Ceylan Ertem, Adana'da hayranlarıyla buluştu

Sanatçı Ceylan Ertem, 9 Ekim'de çıkardığı "Dünya Heveslisi" maxi single'ı "Datlım Gıymatlım" ve "Yalnızlık Ölüm Boyu" şarkıları ile Adana'da bir AVM'de müzikseverlerle buluştu.

Ertem, koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen konserde kendine has yorumu ile dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.