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Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medyada gerçekleştirilen bir canlı yayına konuk oldu. Müzikoloji eğitimi aldığını ve müzik yazarı olacağını düşündüğünü söyleyen Ertem, "20 yaşında çok utangaçtım. Şarkıcı olacağımı hiç düşünmedim" dedi.

Ertem, 20 yaşında dahil olduğu Anima grubunun kendisi için çok önemli olduğunu, grup dağıldıktan sonra çok üzüldüğünü ve daha sonra solo albümünü yapmak için kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

Müzik kariyerine ilk başladığı yıllarda menajerinin "Kendini bir yıl sonra kendini nerede görüyorsun" sorusuna "İstediğimi yiyebilmek..." yanıtını verdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin yalnız bırakıldığını söyleyen Ertem, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Ateş düştüğü yeri yakar. 20 senedir sahnedeydim ve hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Kendimi manevi olarak büyük bir boşlukta hissediyorum. Müzik eğlence değildir, ihtiyaçtır.

Öte yandan Ertem, dinleyicilerden sevdikleri müzisyenlerin albümlerini dinleyerek onlara destek olmalarını önerdi.