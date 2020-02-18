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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ceyhun Yılmaz, önceki gün Etiler'de bir restoranda objektiflere takıldı. Mekandakileri esprileriyle gülmekten kırıp geçiren Yılmaz, eline döner bıçağını alarak hem et kesti, hem de müşterilere servis yaptı.

Komedyen, mekan sahibi ile kısa bir pratik yaptıktan sonra, bıçaklar çekildi. Ceyhun Yılmaz, "Bundan sonra boş zamanlarımda buraya gelip döner keseceğim ve müşterilere ellerimle servis yapacağım" diyerek espriler yaptı.