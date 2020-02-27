27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor yarışmasının 2020 döneminde gönüllüler takımında mücadele edecek olan Ceyhun Uzun, İngiltere’de sayısız rekor kırmıştır. Gerek geçmişi gerekse mesleği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Uzun, “Türk halkının gönlünü almaya geldim” sloganı ile tanınıyor. Peki, kızını kanser nedeniyle kaybeden, kendisi de şuan kanserle mücadele veren Ceyhun Uzun kimdir? Kaç yaşında? İşte Ceyhun Uzun ile ilgili merak edilen her şey…
Hayatı boyunca kariyer sahibi olan Ceyhun Uzun, İngiltere Maraton koşusunda üç dünya rekoru elde etmiştir. 2017 yılından başlayarak artarda 3 yıl rekor kıran Uzun, bununla da yetinmeyip İngiltere'de 2 olimpiyat derecede BELL Triatlon derecesi de almıştır. Berlin, Atina, Londra, Türkiye, Sydney maratonu da koşan Uzun, 2018 senesinde polisler arasına seçilerek Prens Harry ve Prens William’un Kensington sarayına davet edildi.
2 defa bisiklet turuna çıkan Uzun, ilk turunu tam bir günde, Londra’dan Paris’e tamamladı. İkinci turunu ise 22 saatte, Londra’dan Brugge'a tamamlayan Uzun, son koşusunu ise geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdi. 2017 yılında eşi ile beraber Londra’da Tanyel’in Gülüşü (Tanyel’s Smile) adındaki kendi vakıflarını kuran Uzun, kızı Tanyel'i 2016’da kanser sebebi ile kaybetti. Büyük bir yıkım yaşayan Uzun, KKTC'de 0-24 yaş arası kanser hastalığıyla mücadele eden çocuk ve ailelerine yardımcı olmaya başladı.
Kısa bir süre önce başlayan Survivor 2020’de yarışan Ceyhun Uzun’a başarılar diliyoruz.
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