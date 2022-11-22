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Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda! Son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri

Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e acı veda: 'Elimi tut' dedin, anlamadım...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla veda etti. Fersoy'un, "Kazadan 10 dakika önce 'Bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" sözleri yürek burktu

Giriş: 22.11.2022 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

  • Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

  • "CANIM ÇOK ACIYOR, HALA İNANAMIYORUM"

    Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ile yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Duygusal bir mesaj kaleme alan Fersoy, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok… Canım benim; çok başkaydın ve öyle kalacaksın" dedi.

  • "KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCE, 'BANA ELİNİ VERSENE' DEDİN"

    Ceyhun Fersoy, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce 'Bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Tolga Güleryüz'ün cenazesinin bugün ikindi namazında İzmir Evka -5 Osmanlı Camii'nden kalkıp, Doğançay Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

    Fersoy ise, "Canım arkadaşım, affet beni. Bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya... En yakın zamanda yanında olacağım" sözleri ile yürek burktu.

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