"UZUN AYRILIKLARDAN SONRA KAVUŞUNCA..."

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Ceyda Düvenci, bu kez oğlu Ali ve eşi Bülent Şakrak'ın birlikte çekilen karesini yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Şakrak adetidir... Uzun ayrılıklardan sonra kavuşunca ev üretimi bal ve kaymak yenir" notunu düştü. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.