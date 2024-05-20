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        Haberler Magazin Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum günün kutladı - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci: Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş

        Yaklaşık 3 aydır radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşayan Ceyda Düvenci, sevgilisinin doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:44
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          2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.

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          Ünlü oyuncu, ayrılıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı öğrenilmişti. Düvenci, yeni yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla da kutladı.

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          Ünlü oyuncu, sevgilisinin fotoğrafına şu notu düştü: İyi ki doğdun sevgilim. Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekânla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayende. Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum.

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          Güçlü Mete, 2003 yılında evlendiği Ebru Cündübeyoğlu'ndan 2022'de boşanmıştı.

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          Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun Duru adında bir kızı var.

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