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Ceyda Düvenci: Hayatımın ilk turşusunu kurdum - Magazin haberleri

Ceyda Düvenci: Hayatımın ilk turşusunu kurdum

Kışa hazırlık yapmaya başlayan Ceyda Düvenci, turşu kurdu. Ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" ifadelerini kullandı

11.10.2021 - 12:22 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, mutfağa girdi.

  • KOLLARI SIVADI

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Düvenci, turşu yapmak için kolları sıvadı. Önceki gün kışa hazırlık yapan Ceyda Düvenci, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • "HAYATIMIN İLK TURŞUSUNU KURDUM"

    Mutfakta objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.

  • "TAVSİYELERİNİZİ ALIRIM"

    İki çocuk annesi olan Düvenci, son olarak takipçilerine, "Turşu tavsiyelerinizi alırım tabii bu arada. Ben elma, zencefil ve nar sirkesi ile yaptım. Tabii ki kaynar su, turşu tuzu ve limon suyu da ekledim." sözleriyle seslendi.

  • Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Ünlüler özellikle de pandemi sürecinde geçirdiği zamanları sık sık paylaşıyor ve mutfaktaki hünerlerini gözler önüne seriyor...

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