Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında evlenmişti. Ali ve Melisa adında çocukları olan çift, sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşi ile bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Her şey seninle güzel" notunu düşen Düvenci'nin eşiyle birlikte romantik karesi çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Düvenci, "Hayatımın her aşamasında psikolojik destek alıyorum. Her bireyin psikolojik destek alması, karşılaştığı sorunları aşarken yardım alması kadar doğal bir yöntem yok. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Tabi bu ekonomik gelirle de orantılı olarak değişen bir durum olsa da ben her zaman psikoloğa giderim" ifadelerini kullanmıştı.