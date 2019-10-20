Sevilen çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kısa bir gezintinin ardından konser salonunun yolunu tutan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şakrak, "Bugün çok sevdiğimiz Dilek Türkan ve Erkan Uğur’un konserini dinlemeye geldik. Her şey gayet yolunda, daha sonra uzun uzun konuşuruz. Konsere geç kalıyoruz" ifadelerini kullandı.