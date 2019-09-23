"SENİNLE YAŞAMAK NE GÜZEL"



Düvenci'nin "Seninle gelişmek, dönüşmek, üretmek, kazanmak, eğlenmek, gezmek, yorulmak, yaşamak, yaşlanmak ne güzel... Çok seviyorum..." notunu düştüğü bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.