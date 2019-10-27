"HAYAT HER ŞARTTA DEVAM EDİYOR"

Hayat her şartta devam ediyor. Ve sen mutluysan, tevekkül edip devam etmeye karar verirsen, işte tam da o zaman hayat çiçekler açıyor. İnişler bizim için, çıkışlar da... Nefessiz kaldığım zamanlarda hep biliyorum, biliyorum ki güneş yüzünü gösterecek ve tüm bulutlar dağılacak...