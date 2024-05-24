Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
Türkiye genelinde dün etkili olan sağanak yağış bugün de bazı kentlerde devam ediyor. Meteoroloji ve AFAD'ın "sarı kod" uyarılarının ardından yağışlar bugün de Ankara, Kayseri ve Adana'da etkili oldu. Üç kentte ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araç sürücüleri mahsur kaldı. Ankara'da sağanak yağışın neden olduğu selde ise can pazarı yaşandı. Sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan iki kardeş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 1
KAYSERİ
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu.
- 2
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
- 3
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.
-
- 4
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı.
- 5
Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı.
- 6
Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.
-
- 7
Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
- 8
ADANA
Adana'da benzer görüntüler vardı. Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
- 9
Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.
-
- 10
Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- 11
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.
- 12
Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
-
- 13
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
İşte yurttan sağanak manzaraları...
- 14
ANKARA
Başkent'te de öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı.
- 15
Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi
-
- 16
SELDE CAN PAZARI
Sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan iki kardeş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 17
Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı.
- 18
Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Ankara'da olumsuz hava koşullarının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26