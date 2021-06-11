Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda soluğu Bodrum'da alan ikili, tatil dönüşü eksiklerini gidermek için çıktıkları turda görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren Düvenci ve Şakrak, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
"TATİL BİTTİ, ŞİMDİ İŞ ZAMANI"
"Tatile ara mı verdiniz? Bodrum'a geri dönecek misiniz?" sorularına yanıt veren Bülent Şakrak, "Tatil bitti. Şimdi iş zamanı, çalışacağız" dedi.
Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" adlı dizisinde yer almaya hazırlanan Bülent Şakrak, yakın zamanda sete çıkacaklarının sinyalini de verdi.
"YAŞADIĞIM ŞEYLER BENİM İÇİN HAYAT DERSİ OLDU"
Öte yandan Düvenci, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Düvenci, kariyeri ve ailesi hakkında konuşmuştu. İşte 44 yaşındaki ünlü oyuncunun öne çıkan açıklamaları:
* Dört yaşımdan beri yaşadığım şeyler benim için çok büyük hayat dersleri oldu. Ama ben acınılası bir yerden bakmıyorum meseleye... Hayatta kırık yerlerinizden güçleniyorsunuz. Benim için hayat öyle bir şey... Kırık yerlerimi altın suyuna batırıp, tekrar devam etmek gibi bir felsefem var.
"TOPLUMUMUZ ÇOK DUYARLI TEPKİLER VERMİYOR"
* Kızımla beraber hayata karıştığımızda, çevreden aldığımız tepkiler, daha çok Melisa'nın hayatını zorlayacakmış gibi hissettim. Çünkü biz yaş gereği bir cevap verebiliyoruz, meseleyi sindirmiş oluyoruz ama büyüme çağındaki bir çocuk ve daha bedenine ve kendisine ne olduğunu yeni yeni algılayan bir çocuğumuz için maalesef toplumumuz çok duyarlı tepkiler vermiyor. Böyle olunca ya sokakta insanlarla çok büyük kavgalar edecektim ya da eğitmeye çocuklardan başlayacaktım. Çocukları da nasıl eğitebilirim? Çocuk kitabıyla... Üç kitap yazdım. Bir tanesini Melisa ile birlikte yazdık. Tamamen kurgu o, bir macera, uzay yolu, Melisa'nın kurgusuydu. 'Tatlı Bir Merhaba' son kitabımız tamamen gerçek. Melisa'nın ana okuluna kabul edilme hikayesi ve anaokulunun ne kadar naif ve doğru yaklaştığını anlattım. Şimdi de dördüncü kitabı biraz okumayı yeni öğrenen çocuklar için yazıyorum. Melisa büyüdükçe devam...
"ÇOCUKLARIM ANNELİK KARİYERİMİ ETKİLEMEDİ"
* Çocuklar her zaman öğretileni değil, gördüğünü kopyalayarak büyüyor. Hepsi sizin yansımanız... Okuduğum kitaplarda da görüyorum, çocuğunuzda rahatsız olduğunuz şey, sizde var olan bir şey. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe ben de gelişiyorum, dönüşüyorum, değişiyorum.
* Annelik kariyerimi etkilemedi belki ama ben de biraz ona göre kariyer planlaması yaptım. Mesela Melisa doğdu. Bir durum vardı ve para kazanmamız gerekiyordu. Çünkü yolculuğumuz çok büyük bir masraftı. O yüzden güvenilir bir yardımcı buldum kendime ve çalışmaya başladım. Hem çalıştım hem kızım için araştırdım. Hem de bütün araştırdığım, bulduğum tedavi sistemlerine gidecek parayı biriktirmeye çalıştım. Sonra ekonomik durumum, kariyerim bir yere geldi. 'Allah yardım da etti' diye düşünüyorum ve benim disiplinimde bence doldurdu altını. Melisa'yı rahatlatmak için belirli bir ekonomik hedef koydum kendime. 'Benim de çocuğuma bakabilmek için buna ihtiyacım vardı' dedim. Ama kitlendim ve ondan sonra bir sakinledim.
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