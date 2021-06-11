"ÇOCUKLARIM ANNELİK KARİYERİMİ ETKİLEMEDİ"

* Çocuklar her zaman öğretileni değil, gördüğünü kopyalayarak büyüyor. Hepsi sizin yansımanız... Okuduğum kitaplarda da görüyorum, çocuğunuzda rahatsız olduğunuz şey, sizde var olan bir şey. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe ben de gelişiyorum, dönüşüyorum, değişiyorum.

* Annelik kariyerimi etkilemedi belki ama ben de biraz ona göre kariyer planlaması yaptım. Mesela Melisa doğdu. Bir durum vardı ve para kazanmamız gerekiyordu. Çünkü yolculuğumuz çok büyük bir masraftı. O yüzden güvenilir bir yardımcı buldum kendime ve çalışmaya başladım. Hem çalıştım hem kızım için araştırdım. Hem de bütün araştırdığım, bulduğum tedavi sistemlerine gidecek parayı biriktirmeye çalıştım. Sonra ekonomik durumum, kariyerim bir yere geldi. 'Allah yardım da etti' diye düşünüyorum ve benim disiplinimde bence doldurdu altını. Melisa'yı rahatlatmak için belirli bir ekonomik hedef koydum kendime. 'Benim de çocuğuma bakabilmek için buna ihtiyacım vardı' dedim. Ama kitlendim ve ondan sonra bir sakinledim.