İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.
Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Duygularını dile getiren Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.
Çift geçtiğimiz günlerde HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet' röportaj vermişti:
Amerika’da karantina döneminiz nasıl geçiyor?
C.A.T.: Evde geçiyor. Herkes gibi dikkat ediyoruz. Ben hamile olduğum için ekstra bir dikkat ediyorum. Olabildiğince evde vakit geçirdik. Sadece market ihtiyaçlarımızı karşıladık. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Restoranlar kapalıydı. Yavaş yavaş insanlar normal hayata döndü ama dikkat ediyoruz ve her türlü önlemi alıyoruz.
B.T.: İlk başlarda daha çok etkilemişti aslında. Florida'daki evlerin büyük ve bahçeli olması ve toplu taşımanın olmaması bizim için bir avantaja dönüştü. Ofise kimseyi almıyoruz. Kendimiz de haftanın üç günü gidiyoruz. Dünyayı bu kadar olumsuz yönde etkileyen, bu kadar acının ve kaybın olduğu bir hastalık için olumlu bir şey söylemem doğru olmaz ama benim yaşadığım bölge için ve benim işlerim için olumsuz bir tablo gelişmedi.
Doğuma az kaldı. Nasıl bir hamilelik süreci yaşadın?
C.A.T.: Doğuma 14 gün gibi bir süre kaldı. Çok az kaldı diyelim. İlk başta herkes beni çok korkuttu. 'Çok değişeceksin, duyguların değişecek ve çok farklı olacak' dediler. Bende hiçbir şey değişmedi. Aynı Ceyda’yım. 9'uncu aydayım. Hamile olduğumu ben bile unutuyorum çünkü karnım 7,5 aylık gibi. İlk 3 ay çok zordu. Mide bulantılarım vardı ama onlar benim için çok büyük bir problem olmadı. Hamile olduğumu unutuyordum, Buğra bana kızıyordu. 'Hamilesin yavaş hareket et, lütfen dinlen' diye. O yüzden güzel atlattım.
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