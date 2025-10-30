Habertürk
        Ceyda Ateş, Cumhuriyet Bayramı'nı Washington Büyükelçiliği'nde kutladı

        Ceyda Ateş, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona katılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:55
        Washington Büyükelçiliği'nde kutladı
        Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona katılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Sağlık Sistemleri'nin yöneticiliğine atadığı kalp ve damar cerrahı Dr. Mehmet Öz de resepsiyona katılan isimler arasındaydı.

        Ceyda Ateş, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        #CEYDA ATEŞ
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #Washington Büyükelçiliği

