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        Haberler Gündem Çevre "Çevreci Belediyeler Birliği" oldu | Son dakika haberleri

        Tüzükle birlikte ismi de değişti, "Çevreci Belediyeler Birliği" oldu

        Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği 2024 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in ev sahipliğinde Denizli'de gerçekleştirildi. Birliğin tüm Türkiye genelinde büyümesini ve etkinliğini artırmasını sağlayacak tüzük değişiklikleri oy birliğiyle kabul edilirken, birliğin adı da "Çevreci Belediyeler Birliği" olarak değiştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:55
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        "Çevreci Belediyeler Birliği" oldu
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        Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği 2024 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in ev sahipliğinde Denizli'de gerçekleştirildi.

        Burhaniye Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, birliğin tüm Türkiye genelinde büyümesini ve etkinliğini artırmasını sağlayacak tüzük değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, birlik üyelerinin önerisiyle "Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği" olan birlik adı "Çevreci Belediyeler Birliği" olarak değiştirildi.

        Toplantıda alınan kararların, çevreci belediyecilik anlayışını daha geniş bir alana yayacağı ve üye belediyelere katkı sağlayacağı belirtildi.

        "DAHA GENİŞ TEMSİL VE İŞ BİRLİĞİ"

        Encümen üyesi olarak toplantıya katılan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, bu değişikliklerin Bozkurt ve diğer üye belediyeler için hayırlı olmasını temenni ederek, "Çevreci belediyecilik anlayışımızı güçlendirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için önemli adımlar attık. Çevreci Belediyeler Birliği'nin hedefi daha geniş temsil ve iş birliği inşa etmektir" dedi.

        ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK

        Yapılan tüzük değişiklikleriyle, birliğin uluslararası iş birliği projelerine daha fazla dahil olması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor. Ayrıca toplantıda alınan diğer kararların çevreci belediyeler için güçlü bir dayanışma zemini oluşturacağı vurgulandı.

        Toplantı, birlik üyeleri arasında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Pamukkale'de gerçekleşen toplantılara 47'si belediye başkanı toplam 227 üye katıldı.

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