Kişinin vücuduna aynı anda binlerce faydası bulunan cevizin içerisinde bulunan yağ profili ile magnezyum sayesinde zihinsel fonksiyonlar her daim işlevsel bir şekilde hareket etmektedir. Öte yandan, başta Alzheimer olmak üzere pek çok hastalığında geçmesine yardımcı olan cevizin faydaları saymakla bitmez. Cevizin faydaları başlığı altında yürütmüş olduğumuz bu yazıda öncelikle ülkemizde ki yetişme oranına değinmek isteriz. Genel olarak Gaziantep civarlarında yetiştirilen ve cildin güzelleşmesine mükemmel katkılar sağlayan cevizde, belli başlı tatlılarda kullandığınız takdirde de harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kalp sağlığına birebir çözüm

Cevizin özellikle de kalp krizinin önünü açan damar tıkanıklığını engellediğini söylememiz mümkündür. Nitekim vücut bu tıkanıklardan dolayı pis toksinleri dışarı atamayarak bu tarz hastalıklara zemin hazırla. Bu esnada ise, günde bir avuç ceviz kullanarak kendinizi sağlıklı bir konuma ulaştırabilirsiniz.

Cevizin faydalarını da kısaca sıralayacak olursak eğer;

Diyabet hastalarına oldukça iyi gelmektedir. Özellikle de kandaki şeker oranını dengede tutarak, sizlerin sağlıklı bir hayat geçirmenize referans sağlar.

Vücuttaki bütün kanser hücrelerinin ölmesine yardımcı olur.

Kemik zayıflaması, ve kemik erimesi gibi hastalıkları engeller.

Yaşatmış olduğu tokluk hissiyatı sayesinde düzenli kilo vermenizi sağlar.

Demir eksiliğinden kaynaklı hafıza kayıplarının önüne geçer. Özellikle de önemli sınavlara hazırlanan pek çok öğrenci için ceviz kullanımı oldukça önem taşımaktadır.

Kalp ritimlerinin dengeli bir işleyişe sahip olmasına olanak sağlar.

Cildin güzelleşmesini sağlar ve her daim sıkı bir deriye sahip olursunuz.

Tüm bunlarla birlikte cevizin faydaları insan vücuduna değil sofralarımızda da fazlasıyla nam salmıştır. Özellikle de pek çok tatlı ve tuzlu yöresel yemeklerde bir miktar ceviz kullanımı, yapılan yemeğin lezzet oranını neredeyse iki katına çıkarabilmektedir.

Ceviz kullanımı esnasında dikkat etmeniz en önemli etken ise, pazardan satın alacağınız cevizi iyi seçmek olacaktır. Nitekim pek çok gıda piyasasında olduğu gibi cevizin de sahte ve karaborsası ne yazık ki pek çok tezgahta mevcuttur. Bunun için de güvenilir bir yerden alışveriş yapmanız sizler için çok daha iyi olacaktır.