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        Haberler Sağlık Ceviz Suyunun Mucizevi Faydaları! Ceviz Suyu Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

        Ceviz suyunun mucizevi faydaları! Ceviz suyu nedir, ne işe yarar ve faydaları neler?

        Ceviz suyu, insan sağlığı açısından oldukça faydalı içeceklerden biridir. En az ceviz içi kadar vücuda faydaları bulunmaktadır. Çok eksi zamanlardan beri şifa kaynağı olarak kullanılan ceviz suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz suyunun mucizevi faydaları! Ceviz suyu nedir, ne işe yarar ve faydaları neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:01
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        Ceviz suyunun mucizevi faydaları
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        Ceviz suyu neye iyi gelir başlığına göz attıktan sonra günlük beslenme alışkanlıklarınıza eklemek isteyeceksiniz. Cevizin içme suyunda bir gece bekletilerek tüketilmesi insan sağlığı ekstra fayda sağlamaktadır. Ceviz suyu faydaları ve zararları nelerdir? Ceviz suyu nelere iyi gelir? Ceviz suyunun faydaları İbrahim Saraçoğlu. Ceviz suyunun saça ve cilde faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Ceviz Suyu Faydaları

        • Fazla Kilolardan Kurtulmaya Yardımcı Olur: Metabolizmayı hızlandırdığından fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin ceviz suyunu tüketmeleri tavsiye edilir. Her gün aç karnına içilen bir bardak ceviz suyu kilo vermeye yardımcı olur. Zengin içeriği ile diyet programlarında ara öğün olarak da tüketilebilir.
        • Damar sertliğine karşı faydalıdır: Folik asit, magnezyum gibi vitaminler ve bitkisel omega yağları damar sertliğini (kolesterol) önler. Kalp krizi, beyin felci gibi ölümcül hastalıkların oluşumunu engeller. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
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        • Tiroit bezine faydaları: Bozulan tiroit değerlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Yüksek ve düşük tiroit sorunu olanların her gün ceviz suyu tüketmesi önerilir.
        • Rahatlamaya iyi gelir: Mineral içeriğiyle stres, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlara faydalıdır; yaşam kalitesini artırır.
        • Diyabete faydalıdır: Kan akışınızı hızlandırır ve kan şekerinizi dengeler. Üstelik tip 2 diyabete de iyi gelmektedir.
        • Beyne faydalıdır: Bilişsel fonksiyonları güçlendirir; ileride oluşabilecek demansı önler.
        • Bebeklere faydalıdır: Emziren kadınlara tavsiye edilir. Anne sütüyle bebeğe geçen vitaminler bebeğe de fayda sağlamaktadır. Ayrıca hamile kadınların fazla kilo almasını da engellemektedir.
        • Sindirime faydalıdır: Midede oluşabilecek gaz problemlerini ve kişileri rahatsız edebilecek şişkinlikleri önler. Kabızlığı da iyi gelmektedir. Sindirim açısından her gün tüketimi tavsiye edilir.
        • Uykusuzluğa faydalıdır: İyi bir sakinleştirici olan ceviz suyu uyku problemi çekenlere için ilaç gibidir. Derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.
        • Saç bakımına etkisi: Saçları güçlendirdiğinden dolayı kozmetik sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda saça parlaklık da vermektedir.
        • Cilt bakımına iyi gelir: Kuru cildi yumuşatır ve cilt rahatsızlıklarını hafifletir. Akne ve sivilce tedavisinde kullanılır. Yumuşak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

        Ceviz Suyunun Zararları

        • Alerji oluşturabilen bir besin olduğundan dolayı bazı bünyelerde kızarıklık, kaşıntı ya da şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilmektedir.
        • İçeriğinde yüksek oranda lif bulunduğundan dolayı fazla tüketimi ishale sebebiyet verebilir.
        • Bazı bünyelerde baş ağrısına neden olabilir.
        • Hormonlara etki ettiğinden dolayı adet söktürücü ya da adet geciktirici etkiler gösterebilir.
        • Midesi hassas olan kişilerin midesinde ağrı ya da yanma yapabilir.

        Ceviz Suyu Nelere İyi Gelir?

        • Antioksidan içeriğiyle vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
        • Kötü kolesterol değerini düşürür; kolesterol dengesini sağlar.
        • Omega 3 bakımından zengindir, dolayısıyla sinir sistemini korur.
        • Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarına karşı korur.
        • İçeriğinde yüksek protein barındırdığından dolayı tokluk hissi verir.
        • Yağ yakımını hızlandırır; kilo vermeyi kolaylaştırır.
        • Sindirim sistemini düzenler; kabızlık sorunun önüne geçer.
        • Kan şekerini düzenler.
        • Depresyona karşı koruyucudur.
        • Karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.
        • Uykusuzluğa karşı birebirdir.
        • Kemik sağlığını korur.
        • Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı korur; beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler.
        • Saç ve cilt bakımından da ceviz suyu tercih edilmektedir. Saçlara ve cilde parlaklık kazandırır.
        • Sperm canlılığını ve hareketliliğini arttırır. Ayrıca sperm yapısındaki anormal değişikliklerin de önüne geçebilmektedir.

        Ceviz Suyunun Saça Faydaları

        • Saç derimizi güçlendirir: Saç derisini nemlendirir; kirin ve aşırı yağın köklere yerleşmesini önler.
        • Kepeği önler: Cevizlerin antiinflamatuar özellikleri aynı zamanda iltihaplı saç derisini yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olarak kaşıntıyı ve kepeği azaltmaktadır.
        • Hasarlı saçları onarır: E vitamini, omega-3 ve potasyum açısından zengin olan ceviz, saç kırılmalarını azaltarak saçların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.
        • Saç dökülmesini azaltır: Cevizin içerdiği biyotin, B1, B6, B9 ve E vitaminleriyle bol miktarda protein ve potasyumun saç derisini güçlendirdiği bilinmektedir.
        • Saç dokusunu iyileştirir: Ceviz biyotin ve bakır bakımından zengindir. Dolayısıyla hem saçlarımızı besler hem de daha sağlıklı ve dolgun görünmelerini sağlar.

        Ceviz Suyunun Cilde Faydaları

        • Kırışıklıklar, koyu halkalar ve sivilcelerle savaşır: Cevizdeki yüksek miktardaki antioksidanlar ve vitaminler cilt gözeneklerini sıkılaştırmaya, hiperpigmentasyonu gidermeye ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.
        • Cildi aydınlatır: Koyu lekeleri, güneş yanığını ve sivilce izlerini azaltabilir. Cildinizi nemlendirerek size parlak ve yumuşak bir cilt armağan edebilir.
        • Cildi nemlendirir: Ceviz ciltteki nemin korunmasına yardımcı olan esansiyel yağ asitlerini içerdiğinden dolayı cildi oldukça fazla nemlendirmektedir.
        • Yaşlanma belirtilerini azaltır: Ceviz yağı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir; bunların tümü kolajen üretimini ve kan dolaşımını arttırır. Dolayısıyla yaşlanma karşıtıdır.
        • Kuruluk ve kaşıntıyı giderir: Ceviz yağının, kuru ve tahriş olmuş cilde yardımcı olduğunu öne süren araştırmalar mevcuttur.
        • Cilt bariyerini onarır: Yoğun miktarda yumuşatıcı ve omega yağ asitleri sayesinde ceviz yağı, cilt bariyerini onarmada oldukça etkilidir.
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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