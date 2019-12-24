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Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör, arazide çalışırken şahit olduğu meteor olayından kalma meteoriti, 11 yıl sonra ceviz ağacı dikerken bulmanın heyecanını yaşadı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bahçesinde çalışırken gördüğü bir taşın meteorit olabileceğini düşünen Güngör, 1100 gram ağırlığındaki taşın bir parçasını incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. Güngör, konuya ilişkin konuşmaktan kaçındı.
Söz konusu taş, daha önce Antarktika'da meteorit arama çalışmalarına da katılan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Dr. Mehmet Yeşiltaş'a ulaştırıldı. Numune üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda taşın meteorit olduğu tespit edildi.
2008'DE PATLAMA SESİNİ DUYMUŞTU
Dr. Öğretim Üyesi Yeşiltaş yaptığı açıklamada, Güngör'ün 2008 yılında aynı arazide çalışırken patlama sesine benzer bir ses duyduğunu ve bunun bir meteor olduğunu düşündüğünü aktardı.
Güngör'ün bu zamana kadar belli aralıklarla o bölgede yaptığı aramalarda herhangi bir meteorit bulamadığını belirten Yeşiltaş, "Mehmet Güngör, 20 Kasım'da bahçesinde, aynı bölgede ceviz ağacı dikmek için toprağı kazarken üzeri kısmen toprakla kaplı bir taş görmüş ve bu taşın etrafındaki diğer taşlardan farklı olduğunu anlayarak evine götürmüş" dedi.
Yeşiltaş, Güngör'ün 11 yıl sonra da olsa meteoriti bulmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve söz konusu taşı incelenmesi için komşusu Erdal Karakehya aracılığıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdiğini bildirdi.
GÜNEŞ SİSTEMİ'NE DAİR BİLGİLERE IŞIK TUTACAK
Yeşiltaş, Doç. Dr. Namık Aysal ve doktora öğrencisi Ersin Kaygısız ile yaptıkları ilk incelemelerde, Kaş'ta bulunan meteoritin kimyasal içeriğinin kristal yapıda olduğunu, yeniden kristalleşmenin gözlendiğini ve içinde çok az sayıda da olsa Güneş Sistemi'nin ilk katı objelerinden biri olan kondrülleri barındırdığının belirlendiğini ifade etti.
Meteorit uzun süre doğada kaldığı için içindeki metal yapıların oldukça paslandığını belirten Yeşiltaş, şunları kaydetti:
"Bulunan numunenin laboratuvar incelemeleri sonucunda 'sıradan kondritler' tipi meteorit olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerin sonuçları ve meteorit hakkındaki detaylar, Uluslararası Meteorit Veritabanı'na gönderilerek kayıt başvurusu yapıldı. Kaş'ta bulunan meteoritin de aralarında olduğu 'sıradan kondritler' grubu meteoritler, uzayda ekstrem değişikliklere uğramadığından dolayı içinde barındırdığı kimyasal yapılar sayesinde Güneş Sistemi hakkında çeşitli bilgiler edinmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle Kaş'ta bulunan meteorit bilimsel çalışmalar için önem arz ediyor. Bu meteorit üzerinde daha detaylı incelemeler ve araştırmalar ise devam ediyor."
METEORİTLERE İLGİ ARTTI
Yeşiltaş, halk arasında meteoritlere yönelik ilginin arttığına dikkati çekerek, Türk Meteorit Çalışma Grubu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meteorit Araştırma Laboratuvarı'nın bilimsel aktiviteleri ve çalışmalarının Türkiye'de meteoritlere olan ilginin ve farkındalığın artmasını sağladığını söyledi.
Türkiye'de ilk defa bu yıl düzenlenen Meteorit Araştırmaları Çalıştayı ile meteorit araştırmacılarının bir araya geldiğini ve yapılan çalışmaların paylaşıldığını ifade eden Yeşiltaş, "2020 yılında düzenlenecek 2. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı'nda ise ücretsiz olarak katılımcılara laboratuvarda deneysel eğitim verilecek. Meteoritler alanında ülkemizde yapılan araştırmaların daha da artırılmasını hedefliyoruz" dedi.
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