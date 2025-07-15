CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsoru Zeren Group

Zeren Group, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsoru oldu.

CEV'in internet sitesinde yer alan açıklamada; enerji, denizcilik, ticaret, medya, konaklama, profesyonel hizmetler, imalat ve bankacılık gibi birçok sektörde hizmet veren Zeren Group'un 2026 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin isim sponsorluğunu üstleneceği belirtildi.

REKLAM advertisement1

Söz konusu iş birliğinin, Türkiye'de büyük bir popülerlik ve başarıya sahip kadın voleybolu için önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CEV Başkanı Roko Sikiric, CEV Şampiyonlar Ligi'nin keşfedilmemiş potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek Zeren Group'un desteğiyle rekabeti, benzeri görülmemiş seviyelere taşıyabileceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ise dünyanın önde gelen voleybol liglerinden birine isim ortağı olmaktan duyduğu gurur ve heyecanı dile getirerek, "Yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle Türkiye ekonomisine anlamlı katkılarda bulunma çabalarımızı sürdürürken, özellikle kadın voleybolu olmak üzere takım sporlarını ve sporcuları desteklemeye büyük önem veriyoruz. CEV ile bu ortaklık, yalnızca kuruluşumuz için değil, aynı zamanda Türk voleybolunun geleceği için de önemli bir dönüm noktası. CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nin sporu yeni zirvelere taşıyacağına, genç kızlara hayallerinin peşinden koşmaları ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için ilham vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.