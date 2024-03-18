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        Haberler Spor Voleybol Cev Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi, Vero Volley - Voleybol Haberleri

        Cev Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi, Vero Volley

        Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında yarın İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:26
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        Fenerbahçe'nin rakibi, Vero Volley
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        Fenerbahçe Opet, Cev Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, evinde İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.

        Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

        Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.

        Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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