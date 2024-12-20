Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Okumuş’un kaleme aldığı 'Oflu Hoca 4'ün galası yapıldı.

Başrolünde Çetin Altay’ın olduğu 'Oflu Hoca 4’ün oyuncu kadrosunda; Ufuk Özkan, Bilal Hancı ve Cansu Fırıncı yer alıyor.

Çetin Altay; "Oflu Hoca serisinin bu filminde, alışılmışın dışında bir hikâye ile izleyicilerin karşısına çıkıyoruz. Hint kültürü ve modern yoga dünyasına Karadeniz’in kendine has mizahıyla baktığımız bu macera, bol kahkaha ve zekâ dolu sahnelerle dolu. Sinema salonlarında buluşmak için sabırsızlanıyorum. 'Oflu Hoca’yı oynamayı çok özledim" dedi.

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Filmin yapımcılığını Filmitoloji Sinema TV üstlenirken, çekimler bu yaz Trabzon ve İstanbul’da tamamlandı. Galaya film kıyafetleri ile gelen Ufuk Özkan ve Çetin Altay, konukları gül serperek ağırladı.

'OFLU HOCA 4'ÜN KONUSU NEDİR?

'Oflu Hoca', bu kez Karadeniz’in absürt ve çılgın olaylarından bunalmış bir şekilde, hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkıyor. Yeğeni Özkan’ın ısrarlarıyla İstanbul’daki ünlü bir yoga kampına katılan 'Oflu Hoca', burada Hintli guru Sharat Gannonile karşı karşıya geliyor. Kısa sürede kampı kendi yöntemleriyle ele geçiren ve tüm katılımcıların sevgisini kazanan 'Oflu Hoca', bu sıra dışı ortamda bile Karadeniz zekâsını konuşturmayı başarıyor.