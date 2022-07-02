Bayramda 1 milyondan fazla turisti ağırlayacak

AA

Türkiye'de özellikle iç turizmin gözde merkezlerinden Çeşme'de turistik tesisler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde oluşması beklenen yoğunluğa hazırlanıyor.

Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi görmeye başlayan Çeşme'de, Ramazan Bayramı ile başlayan turizm sezonu otelcileri memnun etti. Özellikle 19 Mayıs ve hafta sonlarında gösterilen ilgi, plajlar ve sokaklara yansıdı.

Okulların kapanmasıyla sezon yoğunluğunun başladığı ilçede 9 günlük bayram tatilinde günlük 1 milyonun üzerinde misafirin ağırlanması bekleniyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine ilçede yaklaşık 11 bini 4-5 yıldızlı otellerde olmak üzere toplam 28 bin yatakla hizmet verildiğini, otoyol bağlantıları sayesinde son dönemde artan günübirlik ziyaret rakamlarıyla ilçenin bir turistik çekim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Mayıs ayında hafta içinde dahi yüzde 50-60 dolulukla çalıştıklarını, özellikle Orta Avrupa ülkelerinden gurbetçilerin tercih noktası olduklarını aktaran Demir, gelen birçok ailenin tatilini uzattığını, yakınlarını da davet ettiklerini gördüklerini bildirdi.

Demir, bayram tatilinin 9 güne çıkması sayesinde talebin geniş bir zamana yayılacağını, bunun hem tatilciler hem tesisler açısından olumlu olduğunu belirterek, "Otellerde biz yüzde 100 doluluğu çok sevmeyiz. Memnuniyet düşüyor bu defa. Yüzde 90 dolulukla bayram dönemini, o 9 günlük tatili geçiririz diye düşünüyoruz." dedi.

Bayramda daha ucuz ve pahalı seçeneklerin bulunduğuna işaret eden Demir, "Pahalı algısı söz konusu Çeşme'de. Ama baktığımızda hem ucuzu hem pahalıyı hem orta ölçekli restoranları, konaklama tesislerini, otelleri bulmak mümkün." diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK ZİYARETLER

Demir, Çeşme'nin 50 bin civarındaki nüfusunun yazlıkçılarla 450 bine kadar çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çeşme'ye bayramlarda ciddi bir baskı oluyor yakın çevreden. İzmir, Uşak, Aydın, Manisa hatta Balıkesir, Bursa'ya kadar günübirlik gelenler söz konusu. Biz bu bayramda da yoğun geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Ama her şekilde, her şeye hazırız. Zaten bu konuda da tecrübemiz var. Araç girişleri üzerinden bu hesaplamaları yapıyoruz. Yazlık nüfus var 400 bin civarında. Bunları da düşünürsek bir milyonu hatta üstüne çıkan rakamları görmek mümkün."

"AĞUSTOS İÇİN SATIŞLAR DOLDU"

Çeşme'nin en yoğun ayı olan ağustosta bu yıl da hareketlilik beklendiğini, şimdiden yüzde 70 doluluk görüldüğünü dile getiren Demir, bazı otellerin ağustos için satışlarını durdurmaya başladığına işaret etti.

Demir, "Bu güzelliği biz eylüle de taşımak istiyoruz. Okullar açılıyor. Eylül ve ekim aylarında yabancılara yöneleceğiz. O bölgelerde bir uğraş verip sezonu ekimin sonuna kadar en az yüzde 60 doluluğa ulaştırarak finale ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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