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        Haberler Gündem Güvenlik Çeşme açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Çeşme açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 05:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 05:59
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        Çeşme açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #İzmir
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