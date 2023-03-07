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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi yeniden hizmete girdi. Hastanenin taşınacağı yer netleşene dek geçici süreliğine prefabrik binalarda hizmet verilecek

Giriş: 07.03.2023 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için geçici süreliğine çözüm bulundu. Riskli binaları nedeniyle kısmen kapanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nereye taşınacağı netlik kazanıncaya kadar hastaların mağdur olmaması için poliklinikler geçici bir süre prefabrik binalara taşındı.

TÜM ANABİLİM DALLARINA POLİKLİNİK ODASI VERİLDİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Gelen her hastayı kabul ediyoruz. Polikliniklerimizin bir kısmı zaten buralarda hizmet vermekteydi. Monobloktaki poliklinikleri de çelik konstrüksiyon binalara sıkıştırarak tüm anabilim dallarına poliklinik odası vermiş durumdayız" dedi.

Prof. Dr. Gönen, "Biz polikliniklerimizde günlük 6 binin üzerinde hasta bakıyorduk. Yine en az 4-5 bin hasta bakarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Hastanenin hizmet veremeyen birimleri için de çalışma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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