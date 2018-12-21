Yılbaşı için kayınvalidesine hediye bakmaya geldiğini söyleyen Moray, “Eşim yılbaşını Fransa’da ailesinin yanında geçirecek. Ne yazık ki ben çalışıyor olacağımdan yanında olamayacağım. Bugünde annemle kayınvalideme yılbaşı için hediye bakmaya geldik. Sonra bir şeyler yiyip, vakit geçireceğiz” dedi.